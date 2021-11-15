Группа "Довира" требует установить аварийные электрогенераторы в ковидных больницах, где они отсутствуют

Депутатская группа "Довира" обращается к Кабинету министров Украины с требованием проверить наличие аварийных электрогенераторов в больницах, обслуживающих пациентов с COVID-19, и профинансировать их закупку там, где они отсутствуют.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил народный депутат, председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

"Сейчас, когда пандемия бьет все рекорды, электроэнергия жизненно важна в наших больницах, переполненных тяжелобольными. В конце октября Госэнергонадзор заявил о проведении проверки технического состояния резервных источников питания в больницах. Результаты катастрофические – во многих больницах автономных источников питания просто нет или они находятся в нерабочем состоянии", - констатировал Олег Кулинич.

Депутат напомнил, что около года назад произошла трагедия в Жовкве во Львовской области, когда двое пациентов на ИВЛ умерли как раз из-за отсутствия электроснабжения.

"Поэтому Кабинет Министров должен завершить полную проверку медицинских учреждений относительно их обеспечения автономными источниками питания. Надо обеспечить громады соответствующим ресурсом и установить их там, где они отсутствуют. От этого зависит жизнь людей", - убежден председатель депутатской группы "Довира".

Напомним, что после случая в Жовкве в ноябре 2020 года Министерство здравоохранения озвучило намерение проверить исправность дополнительного оборудования во всех больницах Украины.