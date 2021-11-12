Лидерами продаж фармрозницы по-прежнему остаются "ковидные" препараты, рост спроса отражает рост заболеваемости COVID-19 – эксперты

Лидерами продаж фармацевтической розницы по итогам девяти месяцев 2021 года по-прежнему остаются "ковидные" препараты, при этом рост спроса на них отражает фактический рост заболеваемости, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты.

По словам директора департамента маркетинга и продаж корпоративных брендов фармкомпании "Дарница" Романа Штокова, если в первом полугодии 2020 года увеличение спроса на "ковидные" препараты не наблюдалось и эпидемия была скорее панической, фармрынок находился практически без роста во втором квартале 2020 года и только в июле 2020-го перешел в фазу роста.

"В противоположность 2020 году, в первом полугодии 2021-го спрос на лекарственные средства действительно отражает рост заболеваемости COVID-19. В октябре-ноябре этого года увеличился спрос, в частности, на антибиотики, кортикостероиды, инфузионные растворы, антиагреганты", - сказал он.

Штоков напомнил, что в 2020 году ВОЗ и ведущие медики назвали монопрепараты парацетамола одними из наиболее эффективных средств в снижении повышенной температуры при COVID-19. В результате в 2020 году продажи монопрепаратов парацетамола в Украине превысили рекорды предыдущих лет, и эта тенденция сохраняется в 2021 году.

"По данным исследователей Proxima Research, парацетамол от "Дарница" по-прежнему является №1 продаж в упаковках и деньгах и более чем в два раза опережает раза ближайшего конкурента. По состоянию на 3-й квартал 2021 года, доля продаж "Парацетамол Дарница" в рынке монопрепаратов парацетамола Украины в упаковках составила 71,1%, в деньгах – 72,4%", - сказал он.

Кроме того, Штоков отметил значительный спрос на антибиотики.

"Эта тенденция вызывает беспокойство, поскольку известно, что антибиотики не лечат вирусную инфекцию. Неконтролируемый прием антибиотиков может наносить значительный вред здоровью, начиная от побочных реакций у конкретного пациента и заканчивая увеличением количества антибиотикорезистентных бактерий", - сказал он.

Штоков обратил внимание, что в 2020 году из-за карантинных ограничений и фокуса на COVID-19 "не фиксировался естественный уровень простудных заболеваний".

"В этом году с конца лета мы наблюдаем привычный всплеск сезонной заболеваемости ОРВИ. Поэтому в 2021 году структура потребления лекарства выравнивается и возвращается к "доковидному" состоянию", - сказал он.

В свою очередь пресс-служба компании "Фармак" отметила, что в целом показатели на розничном рынке Украины компании в 2020 и 2021 годах имеют схожую динамику.

В частности, прирост продаж в 2021 году демонстрируют антитромботические средства, противовирусные лекарственные средства для системного применения, препараты, применяемые при кашле, простудных заболеваниях, заболеваниях полости носа, лекарственные средства для лечения печени и желчевыводящих путей.

"Препараты, применяемые при лечении COVID-19, удерживают лидирующие позиции", - сообщили в "Фармаке".

В частности, к препаратам этой группы относится антитромботическое средство "Фленокс", занимающее второе место в продажах, и новый витамин для укрепления иммунитета "Памп", содержащий витамины С, D3 и цинк, которые вышел на рынок Украины в 2021 году, а уже в октябре занял 10-е место по продаже в продуктовом портфеле "Фармак".

"Драйверами роста 2021 года в компании являются антитромботические препараты, противопростудные препараты, назальные капли и спреи, витамины", - резюмировала пресс-служба "Фармака".