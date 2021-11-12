Диабет один из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни COVID-19 - эксперт

Больные диабетом должны вакцинироваться против СOVID-19 в первую очередь, поскольку диабет является одним из важнейших факторов риска тяжелого течения болезни из-за заражения коронавирусом и смертности людей, сообщил заведующий кафедрой диабетологии Национального университета здравоохранения Борис Маньковский.

"Абсолютно не вызывает никаких сомнений, что диабет - один из важнейших факторов риска тяжелого течения (болезни из-за заражения СOVID-19), необходимости кислородной поддержки, необходимости искусственной вентиляции легких и, к сожалению, смертности людей, заболевших СOVID-19. Поэтому именно люди с диабетом должны вакцинироваться в первую очередь", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что не имеет значения, какой именно из утвержденных ВОЗ вакцин должен вакцинироваться больной диабетом.

"В настоящее время практически все доступные вакцины показывают четкое снижение самого главного риска госпитализации и смертности", - подчеркнул Маньковский.

По его словам, рекомендации эндокринологов не вакцинироваться больным диабетом могут привести к излишним смертям.

"Я не могу комментировать слова, с которыми я категорически не согласен, и я не могу комментировать слова, которые не только не являются правдой, а еще и вредоносны для пациентов. К сожалению, каждая такая рекомендация приведет к излишним смертям", - сказал Маньковский.

По его словам, эндокринологи из ведущих стран мира имеют данные, подтверждающие более высокую статистику смертности от COVID-19 среди больных диабетом по сравнению с другими заболевшими. Так, данные одного французского исследования показали, что в искусственной вентиляции легких нуждался каждый пятый больной COVID-19 с диабетом, а каждый 10-й умирал, указал эксперт.

При этом Маньковский отметил, что пациенты с диабетом в целом не нуждаются в терапии после COVID-19, однако у них увеличивается потребность в инсулине.

"Даже те, кто не был на инсулине, попадая в больницу, обычно проходят обязательную инсулинотерапию, и это не значит, что они останутся на инсулине навсегда, если они до этого не получали инсулин. Просто врачам нужно максимально жестко контролировать уровень глюкозы в крови", - сказал Маньковский.

Он также добавил, что болезнь из-за COVID-19 протекала лучше у пациентов с контролируемым диабетом, чем у тех, у кого соответствующие показатели были нестабильны.