Медицина

18:21 12.11.2021

В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

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В ВОЗ не считают приоритетом вакцинацию детей от COVID-19 и бустерные дозы для здоровых взрослых

Мировому сообществу не стоит делать упор на вакцинации детей от коронавируса и на бустерных дозах для здоровых взрослых жителях, пока в некоторых странах не получили даже первую дозу вакцины те, кто находится в категориях повышенного риска, заявили в пятницу в ВОЗ.

"Нет смысла вводить бустерные дозы здоровым взрослым или вакцинировать детей, в то время как медперсонал, пожилые люди и другие группы повышенного риска в мире по-прежнему ждут свою первую дозу вакцины", - сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус Адханом на пресс-конференции.

При этом он отметил, что дополнительные дозы вакцины сейчас необходимы людям с ослабленным иммунитетом.

Гендиректор ВОЗ указал, что практически все страны в мире начали вакцинацию. Единственные две страны, которые этого не сделали, - это КНДР и Эритрея.

"Чтобы достичь поставленной цели ВОЗ по вакцинации в 40% населения каждой страны к концу года, нам нужно дополнительно 550 млн доз", - добавил он.

Теги: #коронавирус #воз
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