Медицина

10:40 12.11.2021

Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

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Беларусь запустила полный цикл производства вакцины "Спутник V"

Белорусское госпредприятие "Белмедпрепараты" презентовало запуск полного цикла производства вакцины "Спутник V" на территории Беларуси, планируется выпуск 10 млн доз в год, в том числе 6 млн доз будет экспортироваться.

"К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот в Белоруссии и на экспортный рынок. Общий объем ее производства - более 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитано для Беларуси", - сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко, который принял участие в презентации, его цитирует госагентство "БелТА".

По его слова, "проект реализуется быстрыми темпами, сейчас находимся на промежуточной стадии - завершается монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя". "В декабре здесь будет заложена первая валидационная серия. Это 10% от промышленной серии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность. Если все будет хорошо, то далее последуют процедуры регистрации в Беларуси и России", - пояснил Головченко.

Он также отметил, что в перспективе на этих производственных мощностях будут выпускаться и биопрепараты. "Это уникальное место с точки зрения оснащенности для фармацевтической и биотехнологической отрасли страны, настоящий прорыв", - утверждает премьер-министр.

Ранее сообщалось, что летом этого года на площадке "Белмедпрепараты" начался промышленный выпуск российской вакцины "Спутник V".

В 2021-2023 гг. в Беларуси планируется реализовать инвестпроект по организации производства собственной вакцины против COVID-19. Проект будет реализован на площадке предприятия "БелВитунифарм" в Витебской области.

В конце октября президент Александр Лукашенко заявил, что имеющиеся в республике российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных, поэтому последние ввозить "не имеет смысла".

Ранее белорусские власти также заявляли, что рассматривается возможность создания производства китайской вакцины от коронавируса на площадке китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Теги: #коронавирус #спутник #беларусь
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