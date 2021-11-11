Европейский регулятор рекомендовал разрешить использование двух препаратов от COVID-19 с моноклональными антителами

Комитет по лекарственным препаратам для человека (КРЛП) Европейского агентства лекарственных средств (EMA) рекомендовал разрешить использование препаратов Ronapreve и Regkirona от коронавируса COVID-19, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в четверг.

"КРЛП проанализировал данные исследований, показывающих, что лечение Ronapreve и Regkirona существенно снижает количество госпитализаций и смертей от коронавируса среди пациентов, подверженных риску заболевания вирусом в тяжелой форме. Другое исследование показало, что Ronapreve уменьшает шанс заражения коронавирусом, если кто-то из членов семьи заражен SARS-CoV-2, вирусом, который вызывает COVID-19", - говорится в заявлении.

Комитет рекомендовал использование препарата Ronapreve для лечения взрослых и подростков от 12 лет и использование Regkirona для лечения только взрослых. В ближайшее время он отправит рекомендации по обоим препаратам в Еврокомиссию.

Лекарства стали первыми препаратами от COVID-19 с моноклональными антителами, которые получили одобрение от КРЛП с момента одобрения препарата Veklury в июне 2020 года.

Моноклональные антитела - это тип белка, который прикрепляется к определенной структуре (называемой антигеном) и снижает способность вируса проникать в клетки организма.