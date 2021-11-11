Ученые подтвердили эффективность противовирусных препаратов в борьбе с COVID-19

Ученые и врачи Украины, США и Италии обменялись результатами последних научных исследований в сфере борьбы с коронавирусом и подтвердили эффективность противовирусных препаратов в борьбе с COVID-19.

"Проблема борьбы с пандемией является актуальной как для Украины, так и для всего мира. В нашей стране количество заболевших COVID-19 растет ежедневно. И хотя иммунизация населения проходит достаточно активно, ни одна из вакцин не гарантирует, что человек не заболеет. А значит вопрос профилактики и лечения COVID-19 на ранних этапах сейчас крайне актуален", - отмечают ученые по итогам научно-практической конференции "Новые стратегии лечения COVID-19", организованной фармацевтической компанией "Фармак" (Киев).

На конференции ученые обсуждали разработку новых и действенных существующих лекарственных средств, которые помогают при лечении пациентов с COVID-19. В частности, особое место они уделили результатам исследований противовирусных препаратов, продемонстрировавших терапевтический эффект, поделились опытом партнерства в разработке противовирусного лекарственного средства прямого действия, рассказали о перспективах разработки других противовирусных препаратов.

"Как работают противовирусные препараты? По размеру вирус гораздо меньше бактерий, однако это не мешает ему уничтожать клетки. Люди часто ошибочно полагают, что антибиотики могут обезвредить вирус, но это не так. Важно понимать, что антибиотики эффективны только против бактерий определенного вида. Чтобы быстро и эффективно справиться с вирусом используют противовирусные средства. В начале болезни они уменьшают симптомы и сокращают срок болезни. Следует также понимать, что такие препараты препятствуют его размножению", - отмечают ученые.

Итальянский ученый, доктор Института химических и биохимических исследований Ронцони Стефано Элли, в частности, отметил, что противовирусные препараты обладают огромным потенциалом в борьбе с пандемией. Он представил исследование, результаты которого демонстрируют влияние препарата "энисамиум" на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). "Энисамиум" больше известен как действующее вещество лекарственного средства компании "Фармак".

"По результатам доклинических и клинических исследований "энисамиум" подтвердил свою эффективность. Назначение препарата пациентам с COVID-19 средней тяжести позволило облегчить течение болезни у испытуемых, предотвратить ухудшение его клинического состояния, избежать летальных исходов и сократить срок пребывания в стационаре", - отметил Элли.

По словам представителя государственного предприятия "Государственный экспертный центр" (ГЭЦ) Павла Бабича, положительный опыт использования указанного препарата подтверждают результаты исследования по его применению среди пациентов с COVID-19 средней степени тяжести.

"Проведенные исследования свидетельствуют, что противовирусное лекарственное средство, успешно применяемое в лечении гриппа и ОРВИ в 11 странах мира и, как было установлено совсем недавно, объединенными усилиями ученых Украины, Германии, Великобритании, проявляет клиническую эффективность также и при COVID-19 средней степени тяжести. Действительно, препарат занимает широкий спектр противовирусного действия против РНК-вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания, за счет угнетения фермента РНК-полимеразы вируса, под влиянием которого происходит его репликация", - сказал он.

"По результатам исследований ученых из США, Италии и Украины можно резюмировать, что противовирусные препараты - это мощное оружие в преодолении и предотвращении негативных последствий COVID-19", - констатируют ученые.