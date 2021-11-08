Медицина

19:13 08.11.2021

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19

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Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) своим приказом №2394 от 2 ноября утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом Минздрав напоминает, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

Теги: #вакцинация #противопоказания #коронавирус
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