Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) своим приказом №2394 от 2 ноября утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом Минздрав напоминает, что постоянные противопоказания могут быть лишь к прививке конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.