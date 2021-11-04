Фармкомпания "Санофи" запускает тестовую вакцинацию от гриппа в аптеках

Фармацевтическая компания "Санофи" в партнерстве с Академией семейной медицины Украины запускают тестовую вакцинацию от гриппа в аптеках.

Как сообщила на пресс-конференции в Киеве в четверг генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Ирина Руденко, проект направлен на упрощение доступа украинцев к вакцинации.

"Мы работаем над тем, чтобы упростить процедуру получения вакцинации. Мы надеемся, что пилотный проект продлится и будет масштабирован в следующем году", - сказала она.

Проект предусматривает, что с 10 по 14 ноября в пяти аптеках сети АНЦ граждане смогут купить вакцину от гриппа и тут же в аптеке сделать прививку этой вакциной.

Руденко напомнила, что в 2021 году в Украину поступит около 1,25 млн доз вакцины от гриппа.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" СЕО компании "Аптека АНЦ" Николай Щербина, для проекта аптечная сеть привлекла врачей, которые будут делать прививки от гриппа купленной вакциной.

"Мы специально по договору подряда для оказания услуг на этот период привлекаем врачей, причем не простых, а со специальной лицензией, которая дает право делать прививки вакциной против гриппа", - сказал он.

Щербина также отметил, что стоимость вакцины в аптечной сети будет составлять 350 грн, в эту же сумму будет входить и стоимость вакцинации.

По оценке главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федора Лапия, "значительное количество украинцев готовы вакцинироваться, но не готовы ехать для этого в медучреждения".

"Рутинная вакцинация существенно снизилась из-за COVID-19, поэтому расширение доступа к вакцинации будет иметь положительный эффект. В частности, мы можем повысить уровень вакцинации от гриппа, ведь в Украине он очень низкий по сравнению с другими странами", - сказал он.