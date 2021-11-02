Медицина

16:34 02.11.2021

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизировалась на высоком уровне, но риск возобновления роста остается – KSE

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Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизировалась на высоком уровне, но риск возобновления роста остается – KSE

Заболеваемость COVID-19 в Украине стабилизировалась на высоком уровне, в то же время остается риск возобновления роста, считают эксперты Киевской школы экономики (КШЭ).

"Несмотря на признаки стабильности, риск возобновления роста заболеваемости, госпитализации и смертности все еще высок. Решающими факторами, влияющими на это, является наращивание темпов вакцинации и соблюдение масочного режима", - сказал руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко на еженедельном онлайн-брифинге во вторник.

Кроме того, он напомнил, что 94% госпитализированных пациентов с COVID-19 не вакцинированы.

Ганиченко уточнил, что за последнюю неделю госпитализации в стране стабилизировались на плато 5 тыс. чел. в сутки, вместе с тем "выписки продолжают расти".

Он также напомнил об уже выделенных 70 тыс. коек с кислородом, "как на пике весенней волны". Количество "ковидных" пациентов может стабилизироваться в течение одной-двух недель.

По прогнозам KSE, к концу 2021 года от COVID-19 может скончаться до 92 тыс. чел.

Теги: #кшэ #коронавирус
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