Медицина

12:50 02.11.2021

Среднее потребление кислорода пациентом с COVID-19 за октябрь выросло на 30%

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Среднее потребление кислорода пациентом с COVID-19 за октябрь выросло на 30%

Среднее потребление кислорода одним пациентом с COVID-19 в течение октября выросло на 30%, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида на онлайн брифинге во вторник.

"Больной COVID-19 сейчас потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущей волне. Если в начале октября потреблялось 280 тонн в сутки, на середину - 330 тонн, то уже сейчас - 367 тонн" - сказал Комарида.

Вместе с тем он отметил, что Украина, не смотря на значительный рост потребления, полностью обеспечена медицинским кислородом для терапии пациентов с COVID-19.

Первый замминистра также отметил, что в настоящее время 35 предприятий производят более 400 тонн кислорода в сутки, абсолютное большинство работают на максимальную мощность.

Теги: #кислород #коронавирус
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