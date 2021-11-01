Служба безопасности "Дилы" обнаружила факты подделки справок о проведении исследований на COVID-19 в Харькове и Житомире

Служба безопасности медицинской лаборатории "Дила" обнаружила факты подделки справок о проведении исследований на COVID-19 и соответствующих сертификатов в Харькове и Житомире, сообщили в лаборатории со ссылкой на генерального директора Алексея Бабича.

"Подобные факты подделки мы недавно обнаружили в Харькове и Житомире. Чтобы предотвратить распространение поддельных медицинских справок и сертификатов, мы подготовили соответствующие письма к управлению киберполиции в Харьковской области и отделу киберполиции в Житомирской области", - сказал он.

Бабич сообщил, что одно из обращений лаборатории было принято следственным отделом Нацполиции в Харьковской области, внесено в ЕРДР и объединено в одно производство с другими, открытыми ранее. В настоящее время проводится досудебное расследование всех фактов подделки медицинских справок о проведении исследований на COVID-19 и подделки соответствующих сертификатов в Харькове и области.

По его словам, отдел киберполиции в Житомирской области подтвердил принятие сообщения относительно фальшивых справок, его регистрацию в журнале единого учета заявлений и обращения граждан, а также направление этих материалов в райотдел полиции для проверки указанной информации и решения вопроса о возбуждении уголовного производства, то есть внесения сведений в ЕРДР.

Как сообщалось, в начале октября медлаборатория "Дила" помогла сотрудникам МВД разоблачить преступную группировку по изготовлению поддельных справок ПЦР-тестов и COVID-паспортов о вакцинации в Ривненской области. Группировка подделывала и распространяла поддельные результаты ПЦР-тестов и справки о получении прививок от COVID-19 от имени медицинской лаборатории "Дила". Также группировка "выпускала" справки с QR-кодом, который вел на сайт, зарегистрированный преступниками.

Участников преступной группы задержали, а "справки" признаны недействительными.

Медицинская лаборатория "Дила" работает в Украине на протяжении 23 лет. В сети работает более 1800 сотрудников, компания имеет более 150 отделений по всей стране. Лаборатория применяет одновременно все методы обеспечения качества: внутренние/внешние аудиты Bureau Veritas, НААУ по ISO 9001 и 15189; клиническая верификация; техническая валидация; система оценки качества процессов; государственные проверки; аудиты международных компаний; внутренний лабораторный контроль ежедневно; внешняя оценка качества RIQAS (Великобритания), INSTAND (Германия).

"Дила" стала одной из первых частных лабораторий, получивших аккредитацию на проведение тестирования на COVID-19 во всех своих отделениях.