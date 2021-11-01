Медицина

18:19 01.11.2021

Около 16% проведенных с начала очередной волны COVID-19 ПЦР-тестов были положительными – "Дила"

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Около 16% проведенных с начала очередной волны COVID-19 ПЦР-тестов были положительными – "Дила"

Около 16% ПЦР-тестов на COVID-19, проведенных с начала очередной волны заболевания, были положительными, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в медицинской лаборатории "Дила" со ссылкой на генерального директора Алексея Бабича.

Он отметил, что с начала очередной волны заболеваемости COVID-19 (с 1 сентября по 31 октября) в отделениях диагностических центров "Дила" было проведено почти 100 тыс. ПЦР-тестов на выявление вируса SARS-CoV-2.

"Около 16% ПЦР-тестов из всех проведенных в этот период имеют положительный результат", - сказал Бабич.

При этом около 1% от общего количества положительных результатов – это ПЦР-тесты для выявления мутации. Из них в большей части результатов был обнаружен индийский вариант вируса SARS-CoV-2 Delta + Kappa, и гораздо меньше – британский ("Альфа") и южноафриканский варианты ("Бета").

Теги: #covid_19 #тесты #дила
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