Медицина

18:10 29.10.2021

СНБО разработал аналитический ресурс для мониторинга ситуации с COVID-19 - Ляшко

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СНБО разработал аналитический ресурс для мониторинга ситуации с COVID-19 - Ляшко

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал аналитический ресурс "СОТА" для мониторинга ситуации с COVID-19 в стране, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании президиума конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу.

"Благодаря этому ресурсу мы в онлайн режиме видим все происходящее в нашей системе здравоохранения. Это касается больниц, медицинского оборудования, загруженности коек с кислородом. Сейчас в системе есть все пункты прививки и центры массовой вакцинации. Благодаря этому ресурсу мы также знаем, куда доставляется кислород и вакцина", - сказал Ляшко.

Он добавил, что скоро в этот инструмент будут дополнительно интегрированы данные о каждом семейном враче, количестве подписанных деклараций, а также о вакцинированных.

Теги: #ляшко #снбо #минздрав #коронавирус
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