Медицина

14:02 28.10.2021

Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу борьбы с COVID-19

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Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу борьбы с COVID-19

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 242 млн грн на программу борьбы с COVID-19.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.

"Эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) проекта относительно инфраструктуры хранения вакцины", – прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.

Теги: #covid_19 #средства #борьба
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