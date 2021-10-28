Медицина

11:44 28.10.2021

Для потребностей пациентов с COVID-19 в кислороде привлечено 35 производителей кислорода – Ляшко

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Для потребностей пациентов с COVID-19 в кислороде привлечено 35 производителей кислорода – Ляшко

Для потребностей пациентов с COVID-19 в кислороде привлечено 35 производителей кислорода, в том числе 23 производителя медицинского и 12 – технического кислорода, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня ни один пациент, ни одна больница в стране не оставлены без кислорода. Да, в определенных больницах и регионах есть повышенный спрос на кислород, но он контролируемый и вопросы решаются оперативно и командно", - сказал он на брифинге в четверг.

Ляшко сообщил, что в настоящее время Украина находится на максимальных значениях по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов. Так, в больницы госпитализированы 47 380 пациентов с диагнозом COVID-19.

В настоящее время медпомощь пациентам с COVID-19 оказывают 480 больниц, в них развернуты более 70 тыс. коек для пациентов с COVID-19, из которых с кислородом – более 66 тыс. Пациентами с COVID-19 или с подозрением на заболевание заняты 67% коек.

При этом Ляшко отметил, что реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, составляет 50%. "Ситуация неравномерна, и у 46 из 480 ковидных больниц (около 10%) койки с кислородом уже заняты на 100%, а у 193 (около 40% ковидных больниц) койки с кислородом заняты на уровне 75%. Остальные 60% клиник остаются без критической нагрузки", - сказал он.

Теги: #кислород #covid_19 #производство
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