Медицина

13:20 27.10.2021

В Минздраве отмечают рост заболеваемости COVID-19 и сложную ситуацию с "ковидными" койками в Харьковской области

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В Минздраве отмечают рост заболеваемости COVID-19 и сложную ситуацию с "ковидными" койками в Харьковской области

В Харьковской области большая заболеваемость COVID-19 и сложная ситуация с заполняемостью "ковидных" коек, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Харковская область относится к тем областям, где есть большая заболеваемость, прирост регистрируется ежедневно", - сказала Микичак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Также заместитель министра посетовала на сложную ситуацию с заполняемостью "ковидных" коек в области.

Как сообщалось, по состоянию на 25 октября в Харьковской области полностью вакцинировано больше пятой части взрослого населения.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 11 593 человека, 692 умерло. В Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1 641 человека, за сутки выздоровело 970 больных, умерло – 35.

Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Теги: #covid_19 #койкоместа #харьковская_область
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