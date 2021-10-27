Медицина

10:18 27.10.2021

Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

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Минцифры и Минздрав дорабатывают ЭСЗ для уменьшения отказов выдачи ковидных сертификатов в "Дие"

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) дорабатывают Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале в среду, это делается с целью сократить количество отказов в выдаче ковидных сертификатов в "Дие" по причине врачебной ошибки при заполнении данных о вакцинации.

"Наиболее сложный вызов сейчас — это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию — не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей", - отметил министр.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что по законодательству ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью.

Он также отметил, что наиболее распространенные ошибки — это неверное указание серии и кодов вакцин, номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения.

"Мы хотим как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных... После детального анализа мы в ближайшие две недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70%", - заявил Федоров.

Он также подчеркнул, что нельзя винить в происходящем врачей - они работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми. Кроме того, врачи работают с электронной системой через медицинские информационные системы, которых на рынке более 30.

"Сегодня выходят первые три фикса о кодах и сериях вакцин, что позволит упростить их выбор врачам и автоматизировать списки. Через неделю поделюсь с вами результатами наших работ и улучшением конверсии", - подчеркнул министр.

Ранее в соцсетях появилось множество жалоб пользователей на невозможность получить сертификат вакцинации в приложении "Дия" из-за сообщения об ошибке.

Теги: #коронавирус #сертификаты #дия
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