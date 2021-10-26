Медицина

16:52 26.10.2021

Первую в Украине трансплантацию легких провели во Львове

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Первую в Украине трансплантацию легких провели во Львове

Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова провела первую пересадку легких в Украине.

Как сообщил пресс-центр клинической больницы скорой медицинской помощи Львова, трансплантация 56-летнему Виктору проведена 21 сентября 2021 года. Донором стал 54-летний мужчина, который умер от геморрагического инсульта. Семья умершего дала разрешение на забор органов.

Трансплантация стала возможна благодаря недавнему открытию первого центра трансплантологии в Украине, который открылся на базе центра клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

"Очень важно, что наш Центр расположен изолированно. Здесь есть своя отдельная вентиляция, отдельные палаты только для трансплантированных. Ведь такие пациенты, как правило, имеют сниженный иммунитет", - отметил руководитель центра Максим Овечко.

Теги: #львов #медицина #трансплантация
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