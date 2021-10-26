Медицина

09:35 26.10.2021

В Херсонской области начали установку мобильного госпиталя для COVID-пациентов - ГСЧС

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В Херсонской области начали установку мобильного госпиталя для COVID-пациентов - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приступили к развертыванию мобильного госпиталя для пациентов с коронавирусом на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых (Херсонская обл.), сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник.

"Спасатели разворачивают мобильный госпиталь ГСЧС Украины на территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на территории Каховской центральной городской больницы им.семьи Панкеевых в Херсонской области решили развернуть мобильный госпиталь для госпитализации пациентов с коронавирусом. Его доставили к месту развертывания в понедельник.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он полностью автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Теги: #гсчс #херсонская_область #госпиталь #коронавирус
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