Медицина

17:47 25.10.2021

Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

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Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

Запасов кислорода в больницах Херсонской области, занимающихся лечением больных коронавирусом жителей, хватит лишь на три дня, заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

"В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - заявил Якименко во время брифинга в понедельник.

Он отметил, что в области за сутки используется почти 15 тонн медицинского кислорода.

 

Теги: #кислород #коронавирус #херсонська_область
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