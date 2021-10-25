Запасов кислорода в COVID-больницах Херсонской области хватит лишь на 3 дня – замглавы ОГА

Запасов кислорода в больницах Херсонской области, занимающихся лечением больных коронавирусом жителей, хватит лишь на три дня, заявил заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Николай Якименко.

"В данный момент очень сложная ситуация с кислородом. Она не критическая, но сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", - заявил Якименко во время брифинга в понедельник.

Он отметил, что в области за сутки используется почти 15 тонн медицинского кислорода.