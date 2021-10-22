Медицина

16:36 22.10.2021

Остановленный из-за техпроблем производитель кислорода возобновил работу, на двух заводах продолжаются регламентные работы – Минздрав

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Остановленный из-за техпроблем производитель кислорода возобновил работу, на двух заводах продолжаются регламентные работы – Минздрав

Производитель кислорода, остановленный из-за технических проблем, возобновил работу, еще на двух заводах продолжаются плановые регламентные работы, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

"На двух заводах были запланированы регламентные работы на октябрь, они сейчас как раз проходят в плановом режиме. Еще один завод – он немного сломался, но по состоянию на пятницу полностью восстановил свою работу. Поэтому мы сейчас говорим только о плановых регламентах на двух заводах, все остальные предприятия работают в полном объеме", - сказал он журналистам в пятницу, комментируя информацию о дефиците кислорода в ковидных больницах.

Комарида отметил, что за год в Украине количество лицензированных производителей жидкого и газообразного кислорода выросло с 16 до 22. В то же время в больницах резко выросло потребление кислорода.

"Штамм "дельта" настолько агрессивен, что потребление кислорода на одного пациента выросло как минимум в два раза больше, чем во время весенней вспышки. Если раньше в среднем потреблялось 19 литров на пациента, то сейчас уже 38 литров", - сказал он.

Комарида подчеркнул, что в целом дефицита и нехватки кислорода в ковидных больницах нет.

В то же время, по его словам, больницы "привыкли, что у них всегда есть определенный запас кислорода, например, недельный".

"Сейчас этот запас два-три дня, но система работает, логистика есть и кислород оперативно подвозится, возможно, в меньшем количестве, но более регулярно", - сказал он.

Комарида уточнил, что поставки кислорода из Польши осуществляют "компании, которые стали на регламентные работы".

"Они просто часть кислорода, которую производили в Украине, сейчас везут из-за рубежа", - сказал он.

Комарида подчеркнул, что два производителя кислорода, которые проводят в настоящее время регламентные работы, "стоят на ремонте не в самый пиковый период".

"Мы еще не вошли в пиковый период. Когда кислород будет более необходим, эти заводы будут работать на полную мощность, даже после регламента они увеличат количество кислорода, который будут производить", - сказал он.

Комарида также уточнил, что "атомные станции являются лицензированными производителями кислорода, которые заправляют кислород в баллоны и осуществляют плановые поставки".

"Возможно, это звучит несколько непривычно, но "атомка" производит кислород, и он поступает в больницы. Это не проблемный вопрос, это нормальный рабочий процесс", - сказал он, комментируя информацию о поставках в больницы Запорожья баллонов с кислородом с Запорожской АЭС.

Теги: #кислород #заводы
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