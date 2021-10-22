"Метинвест" поставит 300 тонн кислорода больницам Киева и Харьковской области

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, поставит медицинским учреждениям Харьковской области 240 тонн кислорода, Киева - 60 тонн.

Такое решение приняла группа в связи с обращением руководства Харьковской области и Киевской городской клинической больницы №6.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, в начале октября медики Харьковской области столкнулись с дефицитом кислорода, в связи с этим и.о. председателя Харьковской ОГА Александр Скакун обратился к руководству "Метинвеста" с просьбой помочь с поставками кислорода медучреждениям региона.

В "Метинвесте" разработали график поставок кислорода, согласно которому больницы Харьковской области получат 240 тонн кислорода с 18 по 28 октября. Кислород для медиков Харьковщины предоставят предприятия группы - "Запорожсталь", Днепровский КХЗ и "Азовсталь".

В "Метинвест" также обратился главврач Киевской горбольницы №6, 60 тонн кислорода от "Азовстали" поступят в больницу до конца октября.

В октябре предприятия "Метинвеста" уже поставили в столичные больницы 120 тонн жидкого кислорода. В частности, помощь получили Киевские больницы №6, №1 и областная больница.

"Не менее важно, чтобы и местные власти постоянно отслеживали ситуацию и принимали быстрые решения, как и произошло в нашем случае. Мы надеемся, что быстрая реакция властей, а также готовность бизнеса всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", - подчеркнул генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

"Метинвест" второй год поставляет кислород в больницы разных регионов Украины. Кроме того, "Метинвест" ведет строительство кислородной инфраструктуры в больницах городов, где работают предприятия группы. Всего в прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около $6 млн.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".