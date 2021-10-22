Проблемы с поставкой кислорода в ковидные больницы вызваны технической неисправностью на одном из заводов, к плановым регламентным работам на еще двух заводах система здравоохранения была готова, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас два завода, которые занимаются производством медицинского кислорода остановились на плановые регламентные работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на Западной Украине возникли технические неисправности. И сразу поползли слухи, что якобы кислорода не хватает. К плановым регламентным работам мы готовились и совместно с производителями нашли им замену на этот период", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Ляшко отметил, что для ликвидации проблем с поставкой кислорода Минздрав и Министерство инфраструктуры договорились о поставках кислорода из Польши в размере до 240 тонн кислорода в неделю.