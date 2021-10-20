Минздрав в октябре расширил сеть ковидных медучреждений до 422

Министерство здравоохранения Украины в октябре расширило сеть медучреждений для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 до 422.

"По состоянию на вчера сеть медучреждений для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 расширена до 422 медучреждений", - сообщила заместитель главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак на пресс-конференции в Киеве в среду.

Она сообщила, что НСЗУ до конца октября заключит контракты со всеми такими медучреждениями, которые будут соответствовать требованиям Нацслужбы, в частности, относительно обеспечения кислородом и наличия необходимого количества врачей.

"Со всеми медучреждения, которые отвечают требованиям, НСЗУ заключает договоры. Они будут подписаны до конца октября, оплата за фактически оказанные медуслуги будет осуществлена в начале ноября", - уточнила Фенчак.