Медицина

11:30 20.10.2021

Минздрав в октябре расширил сеть ковидных медучреждений до 422

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Минздрав в октябре расширил сеть ковидных медучреждений до 422

Министерство здравоохранения Украины в октябре расширило сеть медучреждений для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 до 422.

"По состоянию на вчера сеть медучреждений для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 расширена до 422 медучреждений", - сообщила заместитель главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак на пресс-конференции в Киеве в среду.

Она сообщила, что НСЗУ до конца октября заключит контракты со всеми такими медучреждениями, которые будут соответствовать требованиям Нацслужбы, в частности, относительно обеспечения кислородом и наличия необходимого количества врачей.

"Со всеми медучреждения, которые отвечают требованиям, НСЗУ заключает договоры. Они будут подписаны до конца октября, оплата за фактически оказанные медуслуги будет осуществлена в начале ноября", - уточнила Фенчак.

Теги: #covid_19 #медучреждения
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