Европейский регулятор приступил к рассмотрению заявки на применение вакцины Pfizer для детей

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в понедельник, что приступило к рассмотрению заявки на применение вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech среди детей в возрасте 5-11 лет.

"EMA приступило к оценке заявки на расширение применения вакцины Comirnaty компаний Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", - говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в документе, комитет EMA по лекарственным препаратам изучит данные по вакцине, в том числе результаты имеющихся клинических исследований с участием детей. Затем комитет примет решение, стоит ли рекомендовать использование препарата среди детей в возрасте 5-11 лет. Согласно данным EMA, результат оценки препарата "ожидается через пару месяцев".

В пресс-релизе уточняется, что комитет направит заключение Европейской комиссии, которая примет окончательное решение по рекомендациям препарата для детей.

Ранее в октябре американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech также подали запрос для одобрения применения их вакцины среди детей в возрасте от 5 до 11 лет в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что независимые эксперты FDA обсудят поданный запрос на заседании 26 октября. В случае одобрения регулятора, прививки детям от 5 лет смогут начать делать в течение нескольких недель после этого, а не месяцев, отмечал телеканал CNN.

В сентябре Pfizer опубликовала данные второго этапа клинических исследований среди детей от 5 до 11 лет. Согласно данным компании, вакцина показала себя как безопасная и обеспечивала "надежный иммунный ответ". В исследовании приняли участие около 2,2 тыс. детей, им вводили дозу в 10 микрограмм, что меньше, чем доза в 30 микрограмм для лиц от 12 лет и старше.