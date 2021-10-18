Медицина

18:11 18.10.2021

Европейский регулятор приступил к рассмотрению заявки на применение вакцины Pfizer для детей

2 мин читать
Европейский регулятор приступил к рассмотрению заявки на применение вакцины Pfizer для детей

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в понедельник, что приступило к рассмотрению заявки на применение вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech среди детей в возрасте 5-11 лет.

"EMA приступило к оценке заявки на расширение применения вакцины Comirnaty компаний Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет", - говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в документе, комитет EMA по лекарственным препаратам изучит данные по вакцине, в том числе результаты имеющихся клинических исследований с участием детей. Затем комитет примет решение, стоит ли рекомендовать использование препарата среди детей в возрасте 5-11 лет. Согласно данным EMA, результат оценки препарата "ожидается через пару месяцев".

В пресс-релизе уточняется, что комитет направит заключение Европейской комиссии, которая примет окончательное решение по рекомендациям препарата для детей.

Ранее в октябре американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech также подали запрос для одобрения применения их вакцины среди детей в возрасте от 5 до 11 лет в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что независимые эксперты FDA обсудят поданный запрос на заседании 26 октября. В случае одобрения регулятора, прививки детям от 5 лет смогут начать делать в течение нескольких недель после этого, а не месяцев, отмечал телеканал CNN.

В сентябре Pfizer опубликовала данные второго этапа клинических исследований среди детей от 5 до 11 лет. Согласно данным компании, вакцина показала себя как безопасная и обеспечивала "надежный иммунный ответ". В исследовании приняли участие около 2,2 тыс. детей, им вводили дозу в 10 микрограмм, что меньше, чем доза в 30 микрограмм для лиц от 12 лет и старше.

Теги: #дети #вакцина #pfizer
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 18.10.2021
Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

Украина получит около 40 тыс. доз вакцины против гриппа от механизма COVAX для вакцинации медиков

13:02 18.10.2021
Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном - прокуратура АРК

Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном - прокуратура АРК

12:56 18.10.2021
Минздрав не ведет переговоры о дозакупке вакцины Moderna, но надеется на поставки этой вакцины в рамках COVAX

Минздрав не ведет переговоры о дозакупке вакцины Moderna, но надеется на поставки этой вакцины в рамках COVAX

09:31 18.10.2021
Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

Американские ученые сомневаются в эффективности универсальной вакцины от коронавирусов

14:01 12.10.2021
Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

10:04 08.10.2021
Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

20:30 07.10.2021
Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

Более 140 тыс. детей в США потеряли родителей и опекунов из-за пандемии COVID-19

16:17 07.10.2021
Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

04:05 07.10.2021
Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

04:01 07.10.2021
ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

ВОЗ рекомендовала начать использование первой в мире вакцины против малярии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения эпидтребований в Украине

"Фрезениус Медикал Кер Украина" открыла центр гемодиализа в Харькове

Украина рассчитывает привлечь кредит от Великобритании на £21 млн для закупки 4 млн ПЦР-тестов

В США разработали химическое соединение, препятствующее слиянию коронавирусов и вируса гриппа с клетками человека

Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке и блокировке интернет-заказов

В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА