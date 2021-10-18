Медицина

17:02 18.10.2021

Минздрав изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения эпидтребований в Украине

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Минздрав изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения эпидтребований в Украине

Министерство здравоохранения Украины изучает возможность использования камер видеофиксации для мониторинга соблюдения противоэпидемических требований.

"Речь идет об использовании специального программного обеспечения, которое не позволяет идентифицировать лицо, однако позволяет в течение нескольких часов выдать финальные цифры, сколько было нарушений дистанции, масочного режима и подобных вещей, подлежащих мониторингу", - сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он отметил, что при внедрении пилотного проекта видеофиксации, ни одно лицо не будет идентифицировано. "Здесь ключевое то, что в ходе этого пилотного проекта не будет идентифицировано ни одно лицо, и соответственно не будут применяться никакие штрафные санкции. В свою очередь Минздрав будет получать информацию об общем проценте соблюдения противоэпидемических требований. Если результат будет нас устраивать, то проект распространится и на другие области страны ", - сказал Кузин.

По его словам, проект инициирован ВОЗ и в настоящее время находится на финальной стадии разработки. "Сейчас проходит этап финальной биоэтической экспертизы, и если она выдаст нам положительное заключение, то мы можем перейти к началу этого проекта", - сказал Кузин.

Теги: #видеонаблюдение #мониторинг #минздрав
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