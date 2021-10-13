Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

Программа лечения заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) может оказаться под угрозой из-за смерти народного депутата Антона Полякова, считает директор по политике "Альянса общественного здоровья" (АОЗ) Павел Скала.

"Я бы очень не хотел, чтоб в результате этого "медийного хайпа", который сейчас происходит, пострадали государственные программы ЗПТ для 16 тыс. наркозависимых пациентов во всех областях Украины. Они уже 17 лет под жестким контролем и периодически подпадают под "раздачу" из-за различных спекуляциий в медиапространстве. При этом черный наркорынок, в т.ч. "уличного" кустарного метадона, который по-прежнему преимущественно "крышуется" правоохранителями, продолжает функционировать", - сказал Скала.

Также он считает, что есть очевидные признаки того, что полицию намеренно хотят перевести фокус с реальной проблемы черного рынка кустарного кристаллического метадона на легальную медицинскую программу.

Скала высказал предположение относительно причины смерти нардепа Полякова. "Исходя из обнародованных следствием фактов, очевидно, что человек, о котором идет речь, не мог сознательно употреблять метадон. По моему мнению, это аналогичная ситуация с так называемыми "клофелинщиками", просто используется иное вещество", - сказал Скала.

Он также добавил, что для человека, который ранее не употреблял подобные психоактивные вещества, даже маленькая доза метадона может стать смертельной. "Если есть задание устранить человека и представить это именно как "несчастный случай", передозировку, то комбинация кустарного уличного метадона и алкоголя вполне подходящие для этого компоненты. Клофелин, цианистый калий и полоний точно вызовут подозрение".

В свою очередь, главный нарколог Полтавской области, специалист по программе ЗПТ Игорь Мацицкий отметил, что "метадон это признанное лекарство, и так же, как любое иное лекарство, в зависимости от дозы может представлять опасность для жизни".

"Метадон – это лекарство, при этом любые лекарства могут стать отравой в зависимости от дозы. Но все равно, (метадон - ИФ) это лекарства, которые утверждены указами, постановлениями более чем в 100 стран мира", - сказал он.