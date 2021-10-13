Медицина

10:19 13.10.2021

Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

2 мин читать
Программа заместительной поддерживающей терапии может оказаться под угрозой из-за смерти нардепа Полякова - эксперт

Программа лечения заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) может оказаться под угрозой из-за смерти народного депутата Антона Полякова, считает директор по политике "Альянса общественного здоровья" (АОЗ) Павел Скала.

"Я бы очень не хотел, чтоб в результате этого "медийного хайпа", который сейчас происходит, пострадали государственные программы ЗПТ для 16 тыс. наркозависимых пациентов во всех областях Украины. Они уже 17 лет под жестким контролем и периодически подпадают под "раздачу" из-за различных спекуляциий в медиапространстве. При этом черный наркорынок, в т.ч. "уличного" кустарного метадона, который по-прежнему преимущественно "крышуется" правоохранителями, продолжает функционировать", - сказал Скала.

Также он считает, что есть очевидные признаки того, что полицию намеренно хотят перевести фокус с реальной проблемы черного рынка кустарного кристаллического метадона на легальную медицинскую программу.

Скала высказал предположение относительно причины смерти нардепа Полякова. "Исходя из обнародованных следствием фактов, очевидно, что человек, о котором идет речь, не мог сознательно употреблять метадон. По моему мнению, это аналогичная ситуация с так называемыми "клофелинщиками", просто используется иное вещество", - сказал Скала.

Он также добавил, что для человека, который ранее не употреблял подобные психоактивные вещества, даже маленькая доза метадона может стать смертельной. "Если есть задание устранить человека и представить это именно как "несчастный случай", передозировку, то комбинация кустарного уличного метадона и алкоголя вполне подходящие для этого компоненты. Клофелин, цианистый калий и полоний точно вызовут подозрение".

В свою очередь, главный нарколог Полтавской области, специалист по программе ЗПТ Игорь Мацицкий отметил, что "метадон это признанное лекарство, и так же, как любое иное лекарство, в зависимости от дозы может представлять опасность для жизни".

"Метадон – это лекарство, при этом любые лекарства могут стать отравой в зависимости от дозы. Но все равно, (метадон - ИФ) это лекарства, которые утверждены указами, постановлениями более чем в 100 стран мира", - сказал он.

Теги: #метадон #программа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:01 13.10.2021
Закладчика, хранившего 900 свертков с метадоном на продажу, взяли под стражу - прокуратура

Закладчика, хранившего 900 свертков с метадоном на продажу, взяли под стражу - прокуратура

23:50 10.10.2021
Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

Полиция рассматривает две версии смерти нардепа Полякова – употребление метадона или отравление

14:41 10.10.2021
Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

Шмыгаль: Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд

09:53 02.10.2021
Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства

14:34 30.09.2021
Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

Необходимо доработать и принять общегосударственную программу "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 гг. - Ермак

15:27 02.09.2021
В программу заместительной поддерживающей терапии в 2020 году вошли более 2,5 тыс. пациентов – ЦОЗ

В программу заместительной поддерживающей терапии в 2020 году вошли более 2,5 тыс. пациентов – ЦОЗ

19:14 01.09.2021
Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

Кабмин утвердил Госпрограмму развития авиапромышленности до 2030г

16:42 01.09.2021
Программа заместительной поддерживающей терапии должна покрывать около 35% людей с опиоидной зависимостью – эксперт

Программа заместительной поддерживающей терапии должна покрывать около 35% людей с опиоидной зависимостью – эксперт

13:58 26.08.2021
Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

Замгенсека НАТО: призываем Украину продолжать максимально использовать Годовую национальную программу

14:23 11.08.2021
Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн

Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке и блокировке интернет-заказов

В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

Европейские государства готовы предоставлять Украине вакцины против COVID-19 в рамках механизма COVAX - совместное заявление

Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

Медкомпания "Адонис" установила находящимся на реабилитации в военном госпитале военнослужащим холтеры

Киев готовится развивать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма – депутат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА