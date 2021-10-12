Медицина

15:51 12.10.2021

Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке и блокировке интернет-заказов

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Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке и блокировке интернет-заказов

Аптечная сеть АНЦ заявила о хакерской атаке, блокировке интернета в аптеках сети и блокировке сервиса интернет-заказов.

"Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - написал в "Фейсбук" генеральный директор аптечного холдинга АНЦ Николай Щербина.

В то же время он отметил, что сеть не будет вести переговоры с хакерами и выполнять их требования.

"Моя принципиальная позиция, позиция моих коллег и акционеров: даже несмотря на понесенные и возможные убытки - не вести каких-либо переговоров с кибер-террористами и тем более не платить им", - подчеркнул он.

Щербина сообщил, что в настоящее время компания прилагает усилия для поимки преступников и привлечения их к ответственности, а также для восстановления инфраструктуры. Это, по его словам, "займет несколько дней - чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов более чем в 1 тыс. аптек".

В настоящее время на сайте сети АНЦ сообщается, что сервис интернет-заказов недоступен, компания предлагает клиентам оформлять заказы в Viber-боте.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Щербина предположил, что атаку осуществляют "профессиональные хакеры, которые занимаются вымогательством.

"Мы не первая украинская компания в их списке. Названия пострадавших компаний не могу сказать", - сказал он.

По словам Щербины, для ликвидации последствий атаки потребуются "десятки тысяч долларов".

"Точную сумму пока назвать не могу, но главное, это сотни тысяч долларов потерь, которые мы несем уже сейчас из-за блокировки интернет-заказов. Это 19% товарооборота", - сказал он.

Щербина также сообщил, что в настоящее время сеть закупила и массово устанавливает в своих аптеках новые маршрутизаторы.

"Это должно восстановить сервисы оплат через терминалы, работу программы лояльности и, самое главное, работу с интернет-заказами", - сказал он.

В аптечную сеть АНЦ (ООО "Аптека-Магнолия") входит ряд крупных аптечных сетей, в том числе сети АНЦ, "Благодия", "Копейка", "Шар@", "Будь здоров".

Бенефициарами сети, согласно данным единого реестра, выступают Константин Пучин и Артур Кадушкин.

Теги: #интернет #аптека #хакеры
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