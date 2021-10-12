Медицина

15:44 12.10.2021

В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

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В Тульчинской центральной районной больнице заработало реконструированное приемное отделение

В Винницкой области открыли приемное отделение Тульчинской центральной районной больницы, реконструированное в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщается на сайте местной облгосадминистрации, на реконструкцию было потрачено около 30 млн грн, из них 5,7 млн грн - средства из бюджетов города и района, а также средства субвенции из государственного бюджета. Медучреждение также получило оборудование на сумму почти 17 млн грн.

Приемное отделение, в частности, было оборудовано 16-срезовым компьютерным томографом марки Optima CT 540, УЗИ-аппаратом марки SonoBook 8 и рентгеном марки IMAX 7700F.

"До этого в Тульчине никогда не было такого оборудования. Благодаря программе закуплены компьютерный томограф и новый цифровой рентген-аппарат высокого класса, а также современный аппарат ультразвуковой диагностики, который является портативным, поэтому его можно перемещать по больнице", - цитируется глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Он добавил, что отделение в Тульчине - девятое медучреждение в области, которое заработало после обновления в рамках президентской программы в этом году.

В зону обслуживания медучреждения входит Тульчинский район с населением 144 тыс. человек. В ОГА отметили, что жители громады смогут бесплатно проходить обследование на новом оборудовании.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в планах "Большого строительства" до конца года - открытие 30 медицинских учреждений, 340 сельских амбулаторий и 200 приемных отделений по всей Украине.

Теги: #большое_строительство #винницкая_область
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