Медицина

18:32 11.10.2021

Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

1 мин читать
Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Лечебно-диагностический центр с подстанцией скорой помощи открыла в Киеве медицинская группа "Адонис".

Как сообщается в пресс-релизе "Адониса", новая клиника будет принимать как взрослых пациентов, так и детей круглосуточно в режиме 24/7. В ней также будут работать детская и взрослая поликлиника, диагностическое отделение (КТ, МРТ, рентген, дентальная КТ, УЗИ), лаборатория, женская консультация, хирургическое отделение для взрослых и детей, стоматология для детей и взрослых, отделение онкологии с онкохирургией, отделение ортопедии и травматологии.

Как сообщалось, медруппа "Адонис" в 2021 году запустила собственную службу скорой помощи.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.

Теги: #адонис #центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:34 06.10.2021
Медкомпания "Адонис" установила находящимся на реабилитации в военном госпитале военнослужащим холтеры

Медкомпания "Адонис" установила находящимся на реабилитации в военном госпитале военнослужащим холтеры

11:22 04.10.2021
Медицинская компания "Адонис" начала развивать франчайзинговую сеть

Медицинская компания "Адонис" начала развивать франчайзинговую сеть

14:33 20.09.2021
Центр массовой вакцинации от COVID-19 открыли в ТРЦ River Mall в Киеве

Центр массовой вакцинации от COVID-19 открыли в ТРЦ River Mall в Киеве

22:19 30.08.2021
Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

16:10 30.08.2021
Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

Спортсмены из 10 стран разыграли 8 комплектов наград на турнире по сквошу в Одессе

12:56 30.08.2021
Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

10:00 18.08.2021
Международный турнир по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021" примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран

Международный турнир по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021" примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран

11:27 04.08.2021
В центре Киева перекрыто движение в связи с проведением полицейской спецоперации

В центре Киева перекрыто движение в связи с проведением полицейской спецоперации

22:00 29.07.2021
В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

В Чернигове создан Центр противоминной деятельности

19:05 28.07.2021
ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

ЮНЕСКО подтвердил границы и режимы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры – Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

В Ровенской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, невакцинированных не допустят к обучению

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет препаратом Moderna

Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

Киев готовится развивать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма – депутат

Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

Госпродпотребслужба подтвердила вспышку сибирской язвы в парке Тернопольской области

В Калуше с кишечной инфекцией госпитализированы 8 человек

Финансирование медицины в госбюджете-2022 должно быть не ниже 5% ВВП - "Удар Виталия Кличко"

Высокое содержание соли в пище может активировать иммунитет к раку - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА