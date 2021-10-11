Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Лечебно-диагностический центр с подстанцией скорой помощи открыла в Киеве медицинская группа "Адонис".

Как сообщается в пресс-релизе "Адониса", новая клиника будет принимать как взрослых пациентов, так и детей круглосуточно в режиме 24/7. В ней также будут работать детская и взрослая поликлиника, диагностическое отделение (КТ, МРТ, рентген, дентальная КТ, УЗИ), лаборатория, женская консультация, хирургическое отделение для взрослых и детей, стоматология для детей и взрослых, отделение онкологии с онкохирургией, отделение ортопедии и травматологии.

Как сообщалось, медруппа "Адонис" в 2021 году запустила собственную службу скорой помощи.

Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.

Частная клиника Adonis была основана более 20 лет назад. В сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.