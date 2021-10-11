Минздрав Украины обновил стандарты медпомощи больным туберкулезом

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты оказания медицинской помощи больным туберкулезом, разработанные в соответствии с европейскими стандартами и предусматривающие амбулаторное лечение после трех недель эффективной терапии.

Соответствующий приказ Минздрава о внесении изменений к стандартам здравоохранения при туберкулезе опубликован на сайте ведомства.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ), в частности, стандарты предусматривают, что человек, который более туберкулезом и больше трех недель принимает эффективное лечение, в случае лабораторного подтверждения его безопасности для окружающих сможет принимать лекарства в амбулаторных условиях и вернутся к работе или учебе.

Обновленные стандарты также определяют критерии качества профилактики и раннего выявления туберкулеза, новейшие алгоритмы скрининга и диагностики туберкулеза, в том числе с использованием инновационных генетически молекулярных методов, вопросы применения современных противотуберкулезных препаратов и новейших схем лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью, критерии качества по ведению случаев сочетанной инфекции туберкулез/ВИЧ, туберкулез/вирусный гепатит С и других сопутствующих заболеваний.