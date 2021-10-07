Pfizer просит американский регулятор одобрить ее вакцину от COVID-19 для детей

Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая BioNTech сообщили, что подали запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для одобрения разработанной ими вакцины от коронавируса COVID)-19 среди детей возрастом от 5 до 11 лет.

"Мы и BioNTech официально подали запрос в FDA для экстренного разрешения применения нашей вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 5 до менее 12 лет", - говорится в сообщении Pfizer, размещенном в твиттере компании.

Американские СМИ напоминают, что данная вакцина уже имеет разрешение на экстренное применение в США среди подростков от 12 и взрослых.

Ожидается, что независимые эксперты FDA обсудят поданный запрос на заседании 26 октября. В случае одобрения регулятора, прививки детям от 5 лет смогут начать делать в течение нескольких недель после этого, а не месяцев, отмечает телеканал CNN.

В сентябре Pfizer опубликовала данные второго этапа клинических исследований среди детей от 5 до 11 лет. Согласно компании, вакцина показала себя как безопасная и обеспечивала "надежный иммунный ответ". В исследовании приняли участие около 2,2 тыс. детей, им вводили дозу в 10 микрограмм, что меньше, чем доза в 30 микрограмм для лиц от 12 лет и старше.