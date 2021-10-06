Медицина

14:43 06.10.2021

Киев готовится развивать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма – депутат

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Киев готовится развивать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма – депутат

Киев готовится развивать и промотировать потенциал коммунальных клиник на международном рынке медицинского туризма, включил направление медтуризма в новую городскую программу развития туризма, сообщила депутат Киевсовета Алла Шлапак.

"Завтра Киевский горсовет готовится принять городскую целевую программу развития туризма, в которой впервые есть раздел медицинского туризма. Основное задание этого направления в программе является возможность финансировать участие коммунальных медучреждений в выставках, в том числе за рубежом, потому что клиники Киева имеют огромный научный потенциал и практический опыт", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конгресса медицинского туризма в Киеве в среду.

Шлапак отметила, что к приему иностранных медицинских туристов готовы все коммунальные родильные дома, которые предоставляют услуги не только по родовспоможению, но и по репродукции.

"Например, иностранных пациентов готова, в частности, принять больница №12, это лучшая больница по челюстно-лицевой хирургии, которая пользуется большим спросом за рубежом, наш онкоцентр, который даже с точки зрения сервиса намного лучше, чем государственная онкологическая клиника. То же касается кардиологической помощи, потому, что те операции, которые проводят сегодня в кардиологическом отделении Александровской больницы, не всегда даже в Центре сердца делаются", - сказала она.

Кроме того, по словам Шлапак, медицинские услуги иностранным пациентам успешно оказывают стоматологические клиники Киева, в том числе коммунальная стоматологическая клиника на ул.Пимоненко.

"Нам нужно развивать и показывать, что мы можем в реабилитации, потому, что у нас есть уникальные реабилитационные центры, санатории. Услуги в части диетологии они очень популярны, но не представлены в разделе услуг медицинского туризма, а потенциал есть. И конечно рекреационные учреждения, наши санатории и профилактории, которые второй год находятся в процессе реформирования, и улучшается их материально техническая база", - обрисовала перспективу Шлапак.

Многие клиники принимают иностранных пациентов, после того как они стали автономными, они работают со страховыми компаниями. Иностранные пациенты никогда не приходят с чемоданом денег, они приходят со страховым полисом, услуги оплачивает страховая компания, также пояснила она

"Нам даже трудно оценить, насколько может возрасти отрасль медицинского туризма за счет преодоления коррупции, иностранные туристы научат наших медиков работать легально", - считает Шлапак.

Теги: #киев #туризм #медицина #шлапак
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