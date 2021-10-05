Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения направило представление владельцам 15 медицинских учреждений, в которых предположительно подделывали сертификаты о вакцинации от COVID-19, с требованием отстранить от работы руководителей, сообщила заместитель министра Мария Карчевич на брифинге в Киеве во вторник.

"По каждому из этих случаев правоохранители ведут расследование. Мы четко стоим на позиции: лица, занимающиеся такими мошенническими действиями, должны быть привлечены к ответственности", - заявила она.

Карчевич подчеркнула, что в случае, если медучреждения будут продолжать фальсифицировать данные о тестировании или вакцинации от COVID-19, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии и расторжение контракта медучреждения с Национальной службой здоровья Украины.

"Это будет означать прекращение финансирование этого медучреждения из госбюджета", - подчеркнула она.

Со своей стороны начальник департамента Киберполиции Национальной полиции Украины Александр Гринчак сообщил об уже зарегистрированных 486 уголовных производствах по факту подделки документов о вакцинации, проведено 140 обысков, заблокировано 523 ресурса, предлагавших поддельные сертификаты. По этим фактам предъявлено 85 подозрений.

Кроме того, он сообщил, что уже установлено 1,750 тыс. граждан, которые воспользовались услугами злоумышленников и купили поддельные сертификаты.

"Будут продолжаться проверки. Сделаем все, чтобы привлечь их к уголовной отвественности", - сказал он.

Как сообщил Гринчак со ссылкой на мониторинг интернет-ресурсов, мошенники предлагают фальшивый сертификат о ПЦР-тесте по цене от 200 грн до 700 грн. Фальшивый COVID-сертификат о вакцинации - по цене от 2 тыс. грн до 15 тыс. грн.

"94% ресурсов, которые предлагают продажу поддельных тестов или COVID-19 сертификатов, фейковые или мошеннические", - отметил глава Киберполиции.

В свою очередь, первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб сообщил, что уже более 1,4 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты через сервис "Дия" после вакцинации.

За использование поддельных COVID-сертификатов грозит штраф до 34 тыс. грн или до двух лет лишения свободы. Медработникам, вносящим ложные сведения в базу данных, грозит штраф до 68 тыс. грн или до двух лет лишения свободы, а также лишение права занимать должность. За изготовление и продажу поддельных COVID-сертификатов грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет.

При этом Вискуб подчеркнул, что сгенерировать фальшивый COVID-сертификат о вакцинации в системе eHealth может только медработник, имеющий к ней доступ.