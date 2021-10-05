Госпродпотребслужба подтвердила вспышку сибирской язвы в парке Тернопольской области

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подтвердила, что причиной гибели пони ночью с 27 на 28 сентября в зооуголке парка "Топильче" (Тернополь) стала сибирская язва, на месте происшествия введен карантин.

О подтверждении этого диагноза по итогам исследования погибшего животного киевским государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе сообщается на сайте Госпродпотребслужбы.

"Ночью с 27 на 28 сентября 2021 года в зооуголке парка "Топильче" коммунального предприятия "Объединение парков культуры и отдыха г.Тернополя" погиб пони, о чем 28 сентября 2021 года было сообщено в Тернопольскую городскую больницу ветмедицины. На место происшествия выехали специалисты больницы и Тернопольской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы", - указано в сообщении ведомства.

В ходе исследования патологического материала в Тернопольской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы было установлено заболевание сибирской язвой, и 2 октября на территории зооуголка в парке был введен карантин. 4 октября диагноз подтвердило соответствующее киевское учреждение.

"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", - подытожила Госпродпотребслужба в сообщении.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных.

Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.