Финансирование медицины в госбюджете-2022 должно быть не ниже 5% ВВП - "Удар Виталия Кличко"

Проект государственного бюджета на 2022 год нужно скорректировать и направить на медицину не менее 5%, как предусмотрено законодательством, говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко", опубликованной на сайте партии в понедельник, в Международный день врача.

"За два года пандемии власть так и не поняла, что надлежащий уровень финансирования медицинской отрасли - это вопрос национальной безопасности страны. В результате здравоохранение у нас еще остается недофинансированным. В проекте бюджета на следующий год расходы медицинской отрасли запланированы в размере 3,5% ВВП, а по закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", должны составлять не мене 5% ВВП. Таким образом в 2022 году медицинская отрасль должна получить не 193, а 268 млрд грн", - говорится в заявление.

В партии подчеркивают, что недофинансирование медицины ставит под угрозу способность медицинской системы адекватно реагировать на угрозы, связанные с пандемией и вновь откладывает на неопределенный срок завершение медицинской реформы в части повышения зарплат врачам узкой специализации и медицинскому персоналу. Кроме того, расходы на программу медицинских гарантий являются защищенными статьям бюджета, и поэтому должны иметь приоритет при разработке проекта бюджета и принятия соответствующего закона, подчеркивают в партии "Удар".

"Здоровье людей - главный капитал страны. Надлежащее финансирование отрасли - это вопрос сохранения жизни и здоровья людей и возможность продолжить начаты реформы. Украинцы должны получить действительно качественную и доступную медицину, а медики - достойное вознаграждение и достойную социальную защиту", - говорится в заявлении политсилы.