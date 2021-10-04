Медицина

11:28 04.10.2021

Медсеть "Добробут" возобновила работу одного из стационаров для пациентов с COVID-19

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Медсеть "Добробут" возобновила работу одного из стационаров для пациентов с COVID-19

Медицинская сеть "Добробут" (Киев) на минувшей неделе возобновила работу одного из своих стационаров для пациентов с COVID-19.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, в настоящее время открыт ковидный стационар на 19 коек в медцентре по просп. Любомира Гузара (территория Медгородка).

В целом за время пандемии в ковидных стационарах сети "Добробута" были пролечены около 2 тыс. пациентов с COVID-19.

Кроме того, как сообщили в компании, в "Добробуте" от COVID-19 провакцинировано около 2 тыс. сотрудников и 5 тыс. пациентов.

Как сообщалось, во время вспышки COVID-19 в сети "Добробут" минувшей зимой работали три ковидных стационара - на просп. Любомира Гузара, на Софиевской Борщаговке и в медцентре на просп. Бажана. 

Медицинская сеть "Добробут" - частная многопрофильная сеть. Работает в Киеве с 2001 года, предоставляя широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне экспертной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии. Имеет собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов.

Теги: #добробут
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