Медицина

20:40 01.10.2021

Компания Merck сообщила о разработке препарата от COVID-19 - СМИ

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Компания Merck сообщила о разработке препарата от COVID-19 - СМИ

Транснациональная фармацевтическая компания Merck заявила о разработке препарата от коронавируса COVID-19, способного облегчать течение болезни, что потенциально может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По словам представителей Merck и партнера компании Ridgeback Biotherapeutics, испытания показали, что пациентов, которые получали лекарство, реже госпитализировали, чем тех, кто принимал плацебо. Также среди тех, кто применял препарат, меньше число смертей по сравнению с группой, получавшей плацебо.

В исследовании приняли участие 775 пациентов с COVID-19 разной степени тяжести, находящиеся в группе повышенного риска в связи с наличием различных заболеваний, при которых COVID-19 человек переносит тяжелее. Никто из участников исследования не был вакцинирован.

Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

В Merck заявили, что в ближайшее время обратятся к властям США и других стран по всему миру для получения одобрения на использование препарата в форме таблеток. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в ближайшие недели может дать свое разрешение на использование лекарства, отмечает агентство.

Если использование таблеток будет одобрено, они станут первым лекарством от COVID-19 в капсулах. На данный момент все прочие сертифицированные в США лекарства вводятся внутривенно.

Теги: #коронавирус #препарат #мир #испытания
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