Минздрав Украины готов обеспечить больницы кислородом в случае экстренной ситуации

Министерство здравоохранения Украины проверяет готовность систем оперативного обеспечения кислородом в учреждениях здравоохранения, работающих с ковидними больными, сообщается на сайте Минздрава.

"Мы уже работаем над потенциальным увеличением поставки кислорода в случае необходимости. Договорились поработать над этим и со стороны компаний-поставщиков, и со стороны учреждений здравоохранения: улучшить инфраструктуру, обновить резервуары пр. Так что я уверен: если сейчас Минздрав и департаменты на местах возьмутся за свою часть работы, то кислородом будем обеспечены", - прокомментировал первый заместитель министра охраны Александр Комарида.

Он посетил пункт снабжения кислородом международной компании "Линде Газ Украина" и сообщил, что компания планирует увеличить объемы поставок медицинского кислорода в учреждения здравоохранения.