Медицина

13:55 01.10.2021

Электронная система больничных принесет большой антикоррупционный эффект – министр здравоохранения

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Электронная система больничных принесет большой антикоррупционный эффект – министр здравоохранения

Электронная система выдачи листов нетрудоспособности весомо снизит коррупцию в сфере медицинских услуг, считает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Получение электронных больничных - это не просто перевод текущей несовершенной системы в электронную форму, а построение более эффективных действий, которые минимизируют коррупционные риски выдачи необоснованных больничных, уменьшают нагрузку на врачей и упрощают процесс получения страховых выплат", – сказал Ляшко на совместном брифинге Минцифры, Минздрава, Минсоцполитики и Пенсионного фонда (ПФУ) по случаю запуска е-больничных в пятницу.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что обновленная система пресечет коррупцию и поможет сохранить значительную часть бюджета.

"Когда все оцифровано, можно проанализировать, сколько больничных выдает тот или иной врач и в чем причина аномальных ситуаций. По нашим расчетам это поможет сэкономить несколько миллиардов гривень", - сказал он.

При этом, презентуя изменения в системе листов нетрудоспособноти, Ляшко обратил внимание на ряд нюансов, которые отразятся как на пациентах, так и на врачах.

Так, в период запуска новой системы пациентам, в частности, нужно будет подробно проверять данные, которые врач вносит в медицинское заключение, убедиться, что получено СМС с номером, который указан в электронной системе здравоохранения, получить СМС от ПФУ с номером электронного листа нетрудоспособности, проинформировать работодателя любым удобным способом о пребывании на больничном. Также пациенты должны в случае изменения каких-либо персональных данных заблаговременно проинформировать об этом работодателя и своего лечащего врача, а при обнаружении ошибки в созданном медицинском заключении обратиться к врачу, который его создавал.

При этом врачам нужно будет обратить внимание на то, что с 1 октября электронные больничные выдаются во всех случаях, кроме четырех: продолжение и закрытие листков нетрудоспособности, выданных до 1 октября, истечение срока, в течение которого лечащий врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности, застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка, указанного в свидетельстве о рождении, а также в случае возникновения технических проблем (ошибок) о передаче данных между Электронным реестром листков нетрудоспособности и Электронной системой здравоохранения, которые приводят к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности более чем в течение семи дней с даты создания медицинского заключения.

Теги: #электронные_больничные
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