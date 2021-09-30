Медицина

16:15 30.09.2021

Минздрав утвердил включение данных о специфическом действии на SARS-CoV-2 в инструкцию к украинскому противовирусному препарату

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Минздрав утвердил включение данных о специфическом действии на SARS-CoV-2 в инструкцию к украинскому противовирусному препарату

Министерство здравоохранения утвердило включение в инструкции к противовирусным препаратам с действующим веществом "протефлазид" научных данных о специфическом действии против SARS-CoV-2.

Как сообщает издание "Аптека.ua", изменения в инструкцию были внесены на основании результатов исследований, прошедших в научных центрах Германии, Испании и США, где был подтвержден двойной механизм противовирусного действия при использовании действующего вещества "протефлазид".

В частности, исследования показали, что действующее вещество обладает двумя механизмами действия: способностью как предупреждать проникновение вируса в клетки, так и подавлять его репликацию внутри клетки человека.

Месяцем ранее Верховный суд отменил штраф в размере 3,2 млн грн, наложенный Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на ООО "Научно-производственная компания "Экофарм" за публикацию информации о влиянии действующего вещества "протефлазид" на коронавирус, которую комитет счел недостоверной, ссылаясь на отсутствие этих сведений в инструкции к препарату.

Как сообщалось, в 2020 году АМКУ оштрафовал "Экофарм" на 3,2 млн грн за публикацию научного отчета Института эпидемиологии им.Громашевского о вероятной способности действующего вещества "протефлазид" тормозить репликацию коронавирусов, квалифицировав ее как распространение неправдивой информации.

Суд первой инстанции и апелляционная инстанция отменили это решение АМКУ.

Теги: #препарат #минздрав #sars
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