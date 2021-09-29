Медицина

18:41 29.09.2021

Эксперты напомнили о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

1 мин читать
Эксперты напомнили о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты в ходе мероприятия "Твое сердце важно", посвященного Всемирному дню сердца, напомнили, что причинами сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является избыточный вес, повышенное артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

"Эти причины обусловлены курением, употреблением алкоголя и неправильным питанием", - сказала государственный эксперт Директората общественного здоровья и профилактики заболеваний Татьяна Скапа.

Она также подчеркнула, что по результатам исследования STEPS проведенного в Украине в 2019 году, 35% людей имеют повышенное артериальное давление. Кроме того, почти 20% населения употребляет чрезмерное количество алкоголя, а 65% не потребляли достаточное количество фруктов та овощей.

Скапа добавила, что возникновение ССЗ не зависит от возраста.

"Связывать сердечные заболевания с возрастом - это неправильно потому что сейчас эти заболевания присущи и молодым людям из-за факторов вредных привычек", - подчеркнула эксперт.

В свою очередь, руководитель проекта "Действуем для здоровья" Джума Худоназаров отметил, что отказ от алкоголя или сведение его дозировки к минимуму, ведение активного образа жизни и правильного питания серьезно снизит риски возникновения ССЗ.

Теги: #здоровье #заболевания #сердце
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:59 06.09.2021
Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

Врачи обнаружили у Пеле проблему со здоровьем во время планового обследования - СМИ

14:00 27.08.2021
Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

15:40 02.08.2021
В Черкассах хирурги впервые провели пересадку сердца

В Черкассах хирурги впервые провели пересадку сердца

19:44 07.07.2021
В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

14:02 05.07.2021
Папа Римский восстанавливается после операции на кишечнике

Папа Римский восстанавливается после операции на кишечнике

17:21 30.06.2021
Главврач "Динамо" (Киев): Срок восстановления здоровья Беседина - около полугода

Главврач "Динамо" (Киев): Срок восстановления здоровья Беседина - около полугода

13:27 25.06.2021
Киевстар предоставил бесплатный интернет для Helsi.me и будет информировать о пунктах вакцинации от Covid-19

Киевстар предоставил бесплатный интернет для Helsi.me и будет информировать о пунктах вакцинации от Covid-19

12:24 22.06.2021
Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

Украинцы старше 55 лет будут проходить полные медицинские обследования каждые 2 года – Зеленский

11:48 22.06.2021
Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

Зеленский анонсировал запуск общенациональной программы "Здоровая Украина"

16:40 21.06.2021
Зеленский 22 июня презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

Зеленский 22 июня презентует общенациональную программу "Здоровая Украина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Ученые нашли еще одно подтверждение эффективности антител лам против COVID-19

Вакцины на данном этапе скорее призваны защищать от тяжелых форм COVID-19, а не добиваться коллективного иммунитета - ВОЗ

Система здравоохранения готова к госпитализации до 90 тыс. пациентов с COVID-19, большее количество будет критично – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Работодатели не могут уволить невакцинированного от COVID-19 сотрудника, пока Минздрав не утвердит перечень профессий, для которых вакцинация обязательна – юристы

Развитие R&D станет одним из ключевых аспектов новой стратегии фармкомпании "Фармак"

Более 35% пациентов с COVID-19 испытывают как минимум один долговременный симптом заболевания - исследование

Кабмин направит 205 млн грн на доплаты работникам лабораторных центров, участвующих в борьбе с COVID-19– Шмыгаль

В Украине более 35,6 тыс. доз вакцин, срок годности которых заканчивается 30 сентября

Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Пять областей Украины по показателям госпитализации отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности - Миздрав

Одной дозой прививки от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов – Кузин

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Желающие украинцы могут присоединиться к клиническим испытаниям препаратов от COVID-19 – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА