Эксперты напомнили о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты в ходе мероприятия "Твое сердце важно", посвященного Всемирному дню сердца, напомнили, что причинами сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является избыточный вес, повышенное артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

"Эти причины обусловлены курением, употреблением алкоголя и неправильным питанием", - сказала государственный эксперт Директората общественного здоровья и профилактики заболеваний Татьяна Скапа.

Она также подчеркнула, что по результатам исследования STEPS проведенного в Украине в 2019 году, 35% людей имеют повышенное артериальное давление. Кроме того, почти 20% населения употребляет чрезмерное количество алкоголя, а 65% не потребляли достаточное количество фруктов та овощей.

Скапа добавила, что возникновение ССЗ не зависит от возраста.

"Связывать сердечные заболевания с возрастом - это неправильно потому что сейчас эти заболевания присущи и молодым людям из-за факторов вредных привычек", - подчеркнула эксперт.

В свою очередь, руководитель проекта "Действуем для здоровья" Джума Худоназаров отметил, что отказ от алкоголя или сведение его дозировки к минимуму, ведение активного образа жизни и правильного питания серьезно снизит риски возникновения ССЗ.