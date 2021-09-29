Медицина

18:45 29.09.2021

Развитие R&D станет одним из ключевых аспектов новой стратегии фармкомпании "Фармак"

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Развитие R&D станет одним из ключевых аспектов новой стратегии фармкомпании "Фармак"

Развитие R&D и продуктового портфеля станет одним из ключевых аспектов новой стратегии развития фармацевтической компании "Фармак" (Киев) до 2028 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, наряду с этими направлениями "Фармак" сосредоточится на запуске направления "Биотех", выходом на рынок США и упрочением позиций в странах СНГ.

"Новая стратегия базируется на четырех ключевых приоритетах развития предприятия: занять позицию недостижимого лидера в Украине, закрепить и развить успех в странах СНГ, стать успешным игроком на глобальном рынке, усилить бренд работодателя и быть компанией, где работают лучшие специалисты рынка", - сообщили в компании.

В "Фармаке" отметили, что в предыдущие годы направлялись инвестиции в производственные мощности.

"Сейчас на предприятии действует новое современное асептическое производство, обновлено оборудование шести цехов, открыт новый завод по производству АФИ в Шостке (Сумская обл.). Ключевые аспекты новой стратегии - развитие R&D и продуктового портфеля, запуск направления "Биотех", выход на рынок США и укрепление позиций в странах СНГ", - сказали в компании.

Уточняется, что "Фармак" продолжит стратегию реинвестирования в развитие до 90% от полученной прибыли. Общая динамика демонстрирует ежегодный прирост финансовых показателей компании. Капитальные инвестиции в 2020 году составили 1,3 млрд грн, что на 78% больше, чем в 2019-м. В первом полугодии 2021 года доход от реализации демонстрирует прирост на 28,3% по сравнению с 2020 годом, сумма капитальных инвестиций составила 756 млн грн, что на 12% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Кроме того, в компании подчеркнули важность развития кадрового ресурса.

"Трансформация компании в международную требует привлечения специалистов с уникальными знаниями, поэтому необходимо, чтобы у всех работников был высокий уровень владения английский языком. Сейчас планируется создать интернациональные команды и обмен кадрами материнской компании с дочерними. Это поможет синхронизировать и усилить команды, предоставит новые знания и откроет новые горизонты для реализации поставленных целей", - отметили в "Фармаке".

Как уточнятся, в ходе реализации стратегии "Фармак" планирует увеличить глобальный экспорт целевых продуктов.

"С начала года компания нарастила присутствие в странах Латинской Америки, открыла офис в ОАЭ и представительство во Вьетнаме. В дальнейшем - еще более масштабный выход на международные рынки. Один из важнейших шагов - выход на рынок США, а также локализация бизнеса в Узбекистане, который занимает 50% в структуре отгрузок продукции в страны СНГ", - сообщили в "Фармаке".

Помимо этого, планируется усовершенствовать портфель через фокус на новые препараты.

"Будущее "Фармак" видит за разработкой современных, высокотехнологичных лекарств. В 2023 году планируется открыть новый R&D-центр, который значительно расширит научную базу, позволит заниматься разработкой лекарств, которые востребованы во всем мире, например, развивать онкологический портфель. Особое внимание будет направлено на запуск направления "Биотех". В вопросах биотехнологических лекарственных средств "Фармак" тесно сотрудничает с консультантами из Германии, Испании и США", - подчеркнули в компании.

Кроме того, в компании отметили роль тотальной диджитализации производственных процессов. В частности, в последующие годы планируется полный переход на электронные сертификаты качества, электронные протоколы исследований, электронные досье, е-сериализации продукции.

Как сообщалось, в сентябре 2021 года "Фармак" представила новую стратегию развития "Фармак" 2.0: от локального к глобальному успеху". Разработан детализированный план до 2028 года, главной целью которого является трансформация из локального лидера в международную компанию.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле - более 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Теги: #фармак #стратегия #фармацевтика
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