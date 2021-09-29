Медицина

14:29 29.09.2021

Кабмин направит 205 млн грн на доплаты работникам лабораторных центров, участвующих в борьбе с COVID-19– Шмыгаль

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Кабмин направит 205 млн грн на доплаты работникам лабораторных центров, участвующих в борьбе с COVID-19– Шмыгаль

Кабинет министров направит 205 млн грн на повышение зарплаты медработникам и работникам лабораторных центров, принимающих участие в борьбе с COVID-19.

"Мы имеем решение о дополнительных доплатах медработникам и работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19. На эти потребности будет выделено 205 млн грн", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Он подчеркнул, что "учитывая высокую нагрузку на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно, это нормальная потребность"

Теги: #шмыгаль #коронавирус #кабмин
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Интерфакс-Украина
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