Кабмин направит 205 млн грн на доплаты работникам лабораторных центров, участвующих в борьбе с COVID-19– Шмыгаль

Кабинет министров направит 205 млн грн на повышение зарплаты медработникам и работникам лабораторных центров, принимающих участие в борьбе с COVID-19.

"Мы имеем решение о дополнительных доплатах медработникам и работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19. На эти потребности будет выделено 205 млн грн", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

Он подчеркнул, что "учитывая высокую нагрузку на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно, это нормальная потребность"