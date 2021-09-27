Минздрав призывает отстранять руководителей клиник, работники которых подозреваются в фальсификации медданных

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, сотрудники которых подделывали свидетельства о проведении вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.

"Сейчас на ряд врачей возбуждены уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление собственникам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия", - цитирует пресс-служба Минздрава министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Ляшко подчеркнул, что "руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах".