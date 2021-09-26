Медицина

13:50 26.09.2021

Пять областей Украины по показателям госпитализации отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности - Миздрав

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Пять областей Украины по показателям госпитализации отвечают "оранжевому" уровню эпидопасности - Миздрав

 Количество госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях выросло более, чем на 50% за 7 дней по состоянию на 25 сентября, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236 соответствует "оранжевой" зоне эпидемической опасности распространения Covid-19, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины в воскресенье.

При этом в Кировоградской области такой большой показатель госпитализации был достигнут в субботу впервые за последние дни, а в Винницкой, Киевской, Харьковской и Херсонской он превышал 50% в пятницу, но нынче существенно снизился.

Ситуация в остальных областях и в Киеве соответствует "жёлтой" зоне. При этом Кировоградская и Закарпатская области по уровню заболеваемости (<75 на 100 тыс человек), а Киев по коэффициенту обнаружения случаев инфицирования (<4%) соответствуют "зеленой" зоне. Также "зеленой" зоне соответствуют показатели по охвату тестированием (>=300 на 100 тыс человек) во всех регионах Украины.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 тыс 647 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 983 человека, 69 умерли. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

 

Теги: #коронавирус #миздрав
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