Медицина

14:23 24.09.2021

Одной дозой прививки от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов – Кузин

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Одной дозой прививки от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов – Кузин

По состоянию на 23 сентября, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинированы 80% медиков и 62% педагогов, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% - двумя дозами. Педагогов – 62% первой дозой, 42% - двумя дозами",- сказал он.

Кузин добавил, что за минувшую неделю Украина нарастила темпы вакцинации.

"Темпы вакцинации в стране за последние несколько недель немного просели. Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тыс. прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю - +22% к вакцинации первой дозой. Возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре-октябре",- добавил замминистра.

Кузин также сказал, что на следующей неделе планируется утвердить перечень профессий, для которых вакцинация будет обязательной.

"В настоящее время Минздрав по поручению правительства разрабатывает перечень профессий, производств и организаций, работники которых будут подлежать обязательным профилактическим прививкам от COVID-19. Туда включат работников учреждений образования, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных госадминистраций. Надеюсь, что на следующей неделе мы уже сможем обнародовать проект документа",- сказал замминистра.

Теги: #вакцинация #минздрав #кузин #коронавирус
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