Медицина

13:40 24.09.2021

Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

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Признаки "оранжевого" уровня по COVID-19 - в 9 регионах, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области рискуют стать "красными"

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе зафиксировало самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году: 68% - рост новых случаев заболевания, 51% - рост госпитализации, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки "оранжевого" уровня", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Кузин напомнил, что решением от 21 сентября все 25 регионов Украины были переведены в "желтый" уровень эпидопасности.

"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании", – указал главсанврач.

В то же время Кузин отметил, что нагрузка на систему здравоохранения страны контролируема: занято 34% коек реанимации, 31% коек с кислородом и 13% аппаратов ИВЛ, а число пациентов, которым назначен кислород, – 19% от количества коек с кислородом.

При этом Кузин подчеркнул "95% (госпитализированных – ИФ) в больницах – невакцинированные".

Главсанврач также сообщил, что штамм "дельта" является преобладающим. "Почти в каждом регионе штамм "дельта" регистрируется почти по всем случаям госпитализированных людей", – сказал он.

Теги: #коронавирус #минздрав #кузин
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