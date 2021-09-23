Медицина

11:46 23.09.2021

В Украину могут завезти около 1,25 млн доз вакцины от сезонного гриппа

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В Украину могут завезти около 1,25 млн доз вакцины от сезонного гриппа

В Украину могут завезти около 1,25 млн доз вакцин от сезонного гриппа.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба).

Согласно данным Гослекслужбы, в частности, в ООО "Оптима-фарм Лтд" планирует завезти в Украину около 200 тыс. доз вакцины Influvac производства Абботт Биолоджкалз Б.В. (Нидерланды), ООО "Санофи Авентис Украина" планирует завезти 850 тыс. доз вакцины Vaxigrip Tetra производства Санофи Пастер (Франция), компания ООО "Биолабс" планирует завезти около 200 тыс. доз вакцины GC FLU Quadrivalent производства компании Грин Кросс Корпорейшн (Корея).

Ориентировочный срок завершения контроля качества вакцин от сезонного гриппа – 3 октября.

По информации Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в текущем эпидсезоне будут циркулировать четыре вируса гриппа - вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1), вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria) и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Теги: #вакцина #грипп
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